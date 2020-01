FreeGuyMariusSagna: une nouvelle demande de mise en liberté provisoire déposée par ses avocats

Les avocats de l’activiste Guy Marius Sagna, arrêté devant les grilles du Palais lors d’une manifestation, ont déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, ce jeudi 30 janvier 2020. Ils espèrent, cette fois-ci, une suite favorable à leur requête.



« On a déposé une nouvelle demande de mise en liberté provisoire en espérant que notre client va recouvrer la liberté dans les jours qui suivent. Le combat judiciaire continue pour obtenir la libération de M. Sagna, c’est la raison pour laquelle la nouvelle demande vient d’être déposée», a expliqué Me Moussa Sarr.



Les robes noires n’excluent aucune voie pour la libération de leur client. « Si nous ne parvenons pas à obtenir sa mise en liberté provisoire à partir des juridictions sénégalaises, nous serons obligés de saisir les juridictions de la CEDEAO et la Commission des Nations Unies sur la détention arbitraire », a-t-il prévenu sur la Rfm.