Frontières: le chef de la diplomatie européenne réaffirme son soutien à la Grèce

La visite en Grèce de Josep Borrell, haut-représentant européen pour les Affaires étrangères, a surtout été l’occasion d’évoquer les tensions entre Athènes et Ankara. « Je pense qu’il est (…) dans l’intérêt de l’Union européenne, de la Turquie et de la Grèce d’essayer (…) d’améliorer les relations actuelles », a notamment déclaré le représentant de l’UE.



De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères a soutenu que la Turquie « persist[ait] à saper la sécurité et la stabilité, ainsi que la paix, en Méditerranée orientale. »



La question migratoire au cœur des tensions



Deux dossiers empoisonnent particulièrement les relations entre les deux pays voisins, tous deux membres de l’Otan. La question, d’abord, des demandeurs d’asile. Fin février, encouragés par l’annonce d’Ankara de l’ouverture de ses frontières, des dizaines de milliers de réfugiés avaient notamment afflué vers la Grèce, entraînant plusieurs jours d’échauffourées à la frontière.



Le sujet, ensuite, des hydrocarbures de Méditerranée, qui aiguisent l’appétit d’Ankara. Fin 2019, la signature d’un accord frontalier controversé avec la Libye a renforcé les prétentions turques sur des zones maritimes grecques et chypriotes. Chypre, où Josep Borrell doit passer deux jours.