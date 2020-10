Fuite usine du Point B : Les techniciens de Sen'Eau dans les travaux de réparation

SEN’EAU et SONES ont engagé des travaux d’urgence pour la sécurisation des ouvrages stratégiques notamment l’usine du Point B (Front de Terre). Il s’agit notamment de la réparation d’une fuite importante et du remplacement de vannes stratégiques pour aider à un meilleur pilotage et avoir la souplesse dans l’orientation des flux. Cette usine joue un rôle de pivot dans la distribution de l’eau potable dans la capitale.

Ils ont démarré un briefing sur les mesures de sécurité à respecter avant de passer par la vidange du regard qui permet une meilleure sécurité pour les agents chargés de la réparation.