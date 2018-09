Fusillade à Kaolack : les douilles retrouvées à Mbacké

Les forces de l’ordre sont sur les dents après la fusillade qui a eu lieu à Kaolack, entre des éléments de la police et des malfrats. Ces derniers, qui avaient pour dessein de dévaliser le bureau de poste situé dans le quartier de Ndorong. Ces derniers qui ont échoué dans leurs tentatives ont pris la tangente à bord un véhicule volé.



C’est alors que la police et la gendarmerie ont organisé une chasse à l’homme et les opérations qui se déroulent de manière discrète commencent à produire ses fruits puisqu’une voiture a été retrouvée à Mbacké avec des douilles des balles correspondant à celles tirées lors des échanges de coups de feu.



Limiers et pandores espèrent retrouver rapidement les bandits qui sont soupçonnés d’avoir déjà opéré de nombreux forfaits.