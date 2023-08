Fusillade au marché central de Mbour en 2022: révélations sur l'enfer carcéral de l’auteur des crimes

Le 12 décembre 2022, le calme du marché central de Mbour fut brutalement rompu par une fusillade meurtrière, plongeant la communauté dans l'horreur et le deuil. Aly Kouyaté, un ressortissant guinéen, se retrouva au cœur de cet acte tragique qui coûta la vie à deux personnes et en blessa six.



Alors que les souvenirs de cette journée sanglante hantent toujours les esprits, l'auteur de cette tragédie, détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès, endure un calvaire en prison, révèle L’Observateur.



Selon les informations fournies par le journal, la descente aux enfers d'Aly Kouyaté commence à la MAC de Mbour, où il fut initialement détenu après avoir été placé sous mandat de dépôt. Toutefois, la menace pesant sur sa sécurité l'amène à être transféré à la prison de Thiès, afin d'éviter les intentions meurtrières de certains de ses codétenus.



Cependant, son calvaire ne s'atténue pas à la MAC de la Cité du Rail. Confronté à des co-détenus conscients de la nature de son crime, il devient la cible de leur colère et de leur hostilité. Sa situation se détériore encore davantage alors qu'il partageait le quartier «Haute surveillance» avec des criminels endurcis, dans une lutte quotidienne pour sa survie. L’Observateur révèle qu'Aly Kouyaté se retrouvait fréquemment impliqué dans des bagarres violentes.



En plus de cela, Aly Kouyaté a perdu son épouse, qui vivait à Thiès avec leurs enfants, et son frère est également placé en détention dans le cadre de la même enquête. Une perquisition à leur domicile à Thiès a révélé des motos appartenant à Aly Kouyaté, le liant à une association de malfaiteurs.



Quant à la motivation derrière l'attaque de Mbour, le mystère demeure. Le mis en cause, persuadé que ses parents avaient ensorcelé son esprit, a confié que « leurs influences avaient poussé à commettre l'impensable, en semant la mort à Mbour en décembre 2022 ».



Les événements de la journée du 12 décembre 2022 ont pris racine dans la boutique de Ndiaga Ndiaye au marché central. Aly Kouyaté avait payé avec un faux billet de 10 000 francs CFA. La dispute a dégénéré rapidement en violence, et le mis en cause a dégainé son arme, commençant à tirer. Touché mortellement, Ndiaga Ndiaye s'effondre, plongeant la boutique dans le chaos.



Trois coups de feu tirés par Aly Kouyaté sèmentt la panique parmi les témoins horrifiés. Ngagne Cissé, un autre commerçant, est également touché à la poitrine, et sa tentative désespérée de riposter fut tragiquement écourtée par un tir fatal au cou. Entre-temps, six autres personnes sont blessées, dont un homme âgé de 73 ans.