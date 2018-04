Fusillade au siège de Youtube : l'auteur, une femme décède sur le coup après avoir fait...

Les autorités américaines ont confirmé qu'une fusillade s'était déroulée au siège californien de YouTube, à San Bruno. Une femme a tiré sur au moins une personne. Elle est décédée, indique la presse US.



La police a confirmé mardi la présence d'un tireur près du campus du groupe YouTube, filiale de Google, à San Bruno en Californie. "Nous répondons à un tireur actif. Merci de rester éloignés de Cherry Ave et Bay Hill", l'adresse du siège du groupe, a tweeté la police de San Bruno, dans la banlieue de San Francisco.



Selon CNN, qui cite une employée de la société de streaming en ligne, de nombreux personnes sont parvenues à fuir les lieux aussi vite que possible par les nombreuses sorties du campus. Elle a également déclaré à la chaîne d'info que son boss lui avait dit qu'au moins une personne avait été touché dans le patio où les employés déjeunent.



Quatre personnes hospitalisées

D'après un autre témoin indirect de la scène cité par CNN, "une femme a fait irruption au moment du déjeuner et semblait tirer sur une personne en particulier". Il ne s'agirait pas d'une fusillade visant un grand nombre de personne, selon cette même source qui a gardé l'anonymat. Le Los Angeles Times annonce également que le tireur serait une femme. Elle se serait suicidée selon la même source.



Le premier bilan très provisoire fait état de quatre personnes hospitalisées, une cinquième victime n'a pas encore été prise en charge, selon les autorités.