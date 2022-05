Fusillade dans une église aux États-Unis: un mort et quatre blessés graves (police)

Une fusillade dimanche 15 mai dans une église aux États-Unis a fait un mort et quatre blessés graves, a annoncé la police. L'attaque a eu lieu à l'église de Laguna Woods, dans le sud de la Californie, ont annoncé les autorités. « Quatre personnes sont gravement blessées », a écrit la police sur son compte Twitter, ajoutant qu'une « victime est morte sur les lieux ».



« Nous avons arrêté une personne et avons récupéré une arme qui pourrait être impliquée » dans le crime, a tweeté de son côté le département du shérif du comté d'Orange. « C'est une nouvelle bouleversante et inquiétante, surtout moins d'un jour après une fusillade de masse à Buffalo », a écrit sur son compte Twitter la députée démocrate Katie Porter, qui représente le comté d'Orange à Washington.

Laguna Woods est une ville d'environ 16 000 habitants située à 70 kilomètres au sud-est du centre-ville de Los Angeles.