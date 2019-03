Fusion entre la police et la gendarmerie : le commissaire Cheikhna Keïta demande aux autorités d'accélérer le processus

La fusion entre la gendarmerie et la police annoncée par le commissaire Tabara Ndiaye dans l’émission Grand Jury de Rfm du dimanche 10 mars, fait toujours débat. Le Commissaire de police à la retraite, Cheikhna Keïta, salue l’idée et appelle les autorités à accélérer cette décision qui est, selon le porte-parole de la police, en phase de réflexion.



«C'est une décision tardive. Je pense que le président de la République, qui est le chef suprême des Armées, doit donner les instructions pour accélérer cette décision parce qu'elle débouchera sur plus de sécurité pour les populations», déclare le commissaire à la retraite.



Cheikhna Keita, qui rappelle la ligne de démarcation entre les deux corps, informe que la police est un corps paramilitaire et la gendarmerie un corps militaire, avant de souligner que : «cette séparation entre les deux corps n'existe qu'en France et dans les pays qu'ils ont colonisés. Les autorités doivent se dépêcher », lance-t-il. Et d’ajouter : «Le chef suprême des Armées, doit donner les instructions pour accélérer cette décision».

Le commissaire à la retraite invite toutefois les Sénégalais à être plus coopératifs pour aider les forces de l'ordre dans leur mission.