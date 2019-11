GOUDIRY: l’Ief annonce la fermeture 22 écoles pour déficit d'enseignants

Bira Gaye Diagne de l'Ief de Goudiry (Tambacounda) s'inquiète de la situation des écoliers dans le boundou.



Une situation plus que préoccupante essentiellement causée par le manque d'enseignants pour dispenser les cours dans les écoles élémentaires et ceci malgré les bons résultats enregistrés depuis 10 ans.



« ces acquis ne doivent pas cacher des difficultés dans le pilotage du secteur de l’éducation. Car le déficit en personnel enseignant impacte négativement sur le fonctionnement des structures et sur les performances » avertit Bira Gaye Diagne.



Le document présenté aux participants durant le CDD consacré au secteur fait état d’un déficit global de 84 enseignants (en français) au niveau de l’élémentaire et 12 pour l’arabe.



« A ce jour, il y a 22 écoles élémentaires qui ne fonctionnent pas. C’est-à-dire les enseignants, au nombre 36, qui étaient dans ces écoles sont affectés au mouvement national et ne sont pas remplacés », regrette l’Ief Bira Gaye Diagne.