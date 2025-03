GTA et Sangomar : le Fisc engage un bras de fer judiciaire pour recouvrer 49,061 milliards de F Cfa

Le Fisc a engagé un bras de fer judiciaire contre Woodside, Air consulting et Eiffage génie civile marine Sénégal (Egcm Sénégal) pour recouvrer la somme de 49,061 milliards de F Cfa. Ces trois entreprises gravitent autour des projets Sangomar et Grand Tortue ahmeyim (Gta).



En effet, l'affaire opposant Woodside Sénégal aux impôts a été encore renvoyée ce 6 mars au 20 mars 2025 pour la réplique de l'opération de Sangomar. Selon Libération le Fisc a maintenu tous les griefs soulevés après une mission de contrôle, comme dans les autres dossiers.



Dans cette affaire le fisc réclamait 41,467 milliards de F Cfa à Woodside. Après un Atd, l'opérateur a obtenu le sursis au recouvrement de la somme de 40,061 milliards de F Cfa par acte de garantie autonome de la Citibank Sénégal en date du 31 juillet 2024 et suivant quittance du 1er août 2024 délivrée par la Cdc ( Caisse de dépôt et de consignation) .



S'agissant du dossier opposant le Fisc à Air consulting Sar, une société spécialisée dans la mise à disposition de personnel expatrié aux sociétés pétroliers, il a été aussi renvoyé au 20 mars 2025 après avoir été appelé le même jour.



Selon le journal, dans le cadre du projet Gta, c'est Air consulting Sarl qui fournit à Bp Mauritania du personnel expatrié. A la suite d'un contrôle, le Fisc soutient qu'Air consulting Sarl n'effectuait pas la retenue à la source sur les salaires versés aux agents pour la période du mois de septembre 2022 au mois de juillet 2023. Aussi les impôts l'ont redressée à hauteur de 4,1 milliards de F Cfa.



Toujours dans le cadre du projet Gta, le tribunal se penchera sur le bras de fer entre le Fisc et Eiffage génie civile marine (Egcm) le 3 avril prochain après un renvoi survenu ce 6 mars. Après une vérification générale de comptabilité, sur la période allant de juillet 2022 à juin 2023, Egcm avait été redressé à hauteur de 4,9 milliards de F Cfa après l'abandon de certains griefs.