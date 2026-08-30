L'UE évalue ses dix ans d'accords APE : 22 milliards d'euros d'échanges avec la Côte d'Ivoire et le Ghana

L’année 2026 marque le dixième anniversaire de l’application provisoire des accords de partenariat économique (APE) intérimaires conclus par l’Union européenne avec la Côte d’Ivoire et le Ghana.



Selon les données officielles de l'Union européenne ; ces accords bilatéraux, signés le 28 juillet 2016 et appliqués dès le 15 décembre de la même année, ont permis au commerce bilatéral de l'UE avec ces deux nations de « plus que doubler, atteignant 22 milliards d'euros en 2025 ».



En outre, ils ont favorisé la transformation locale, les produits cacaotés transformés représentant désormais 42 % des exportations de cacao de la Côte d'Ivoire vers l'UE (contre 32 % en 2016) et 46 % pour le Ghana (contre 25 % en 2016).



Pour renforcer encore cette dynamique, l'UE et la Côte d'Ivoire ont lancé le 17 juillet 2026 des négociations en vue d'un « accord de facilitation des investissements durables (SIFA) ».



À l'échelle régionale, l'Afrique de l'Ouest s'impose comme « le principal partenaire commercial de l'UE en Afrique subsaharienne », l'Union européenne étant elle-même le premier partenaire commercial de la région.



Le volume total des échanges entre les deux blocs s'élevait à « 68 milliards d'euros en 2025 », tandis que l'Afrique de l'Ouest demeure « la deuxième destination d'investissement la plus importante de l'UE en Afrique », affichant un stock d'investissements de « 54 milliards d'euros en 2024 ».



La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent à eux deux 32 % de ce commerce total, tandis que le Nigéria en pèse 38 %, portés par des exportations régionales dominées par les carburants et les produits alimentaires.

