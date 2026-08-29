Mutinerie à Niamey : l’AES dénonce une « entreprise de déstabilisation » et réaffirme son soutien au Niger

La Confédération des États du Sahel (AES) a réagi à la mutinerie survenue dans la nuit du 28 au 29 août 2026 à Niamey, au Niger.



Dans un communiqué conjoint, les porte-paroles des gouvernements des États membres de la Confédération indiquent que l’AES a été confrontée à « une entreprise de déstabilisation » menée par un groupe de soldats.



Selon le communiqué, ces militaires ont mené des attaques ayant notamment ciblé la base aérienne 101 ainsi que « certains sites sensibles » de la capitale nigérienne au cours de la nuit.



Les autorités de l’AES saluent toutefois la réaction des forces loyalistes, estimant que « grâce à la bravoure et au professionnalisme des forces républicaines loyalistes, cette nouvelle tentative a été contenue et mise en échec ».



La Confédération des États du Sahel affirme par ailleurs rester « pleinement engagée et mobilisée aux côtés du Niger », avec lequel elle dit partager « la détermination à poursuivre la lutte pour la souveraineté et la paix ».



À travers ce communiqué, l’AES « réaffirme son soutien total aux institutions de la République du Niger » et salue « la loyauté, le courage et le sens du devoir des Forces de défense et de sécurité nigériennes » qui, selon elle, sont restées fidèles à leur serment et ont contribué au rétablissement de l’ordre.



La Confédération réaffirme également sa « détermination à préserver l’unité, la cohésion et la stabilité » de l’espace AES.



Enfin, les autorités appellent les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger à « rester particulièrement vigilantes face aux campagnes de désinformation, aux manipulations de l’opinion et aux tentatives de division susceptibles d’accompagner les entreprises de déstabilisation ».