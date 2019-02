Gabon: de retour à Libreville, Ali Bongo a reçu plusieurs responsables politiques

Ali Bongo est à nouveau de retour au Gabon. La présidence de la République a jalousement gardé le secret de l’heure d’arrivée du président gabonais qui est parti du Maroc où il passe sa convalescence après un AVC le 24 octobre dernier en Arabie saoudite. Ce lundi 25 février, le chef de l'Etat a accordé des audiences aux responsables des institutions de son pays. Les images de ces audiences ont été diffusées à la télévision nationale.



C’est un Ali Bongo en assez bonne forme qu’on a vu à travers les images diffusées par la télévision nationale. Le 15 janvier dernier, lors de sa première apparition au palais présidentiel depuis son AVC, les Gabonais avaient découvert leur président assis sur un fauteuil roulant. Il présidait ce jour-là la prestation de serment du nouveau gouvernement.



Il y a une semaine et demie au Maroc, Ali Bongo s’est laissé filmer debout, mais s’appuyant sur une canne. Ce lundi, au palais présidentiel de Libreville, il n’avait pas besoin de canne et n'était pas assis sur un fauteuil roulant.



Ali Bongo, debout et souriant, a serré les mains de ses hôtes : la présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mborantsuo, le président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi et la président du Sénat Lucie Milebou-Aubusson épouse Mboutsou.



Le Président de la République, chef de l’Etat, S.E. Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience les présidents des institutions en présence du Premier ministre.



Le chef de l'Etat a ensuite effectué un petit tour de ville pour être plus proche de sa population, selon ses collaborateurs. Il n’est pas descendu de sa voiture noire qui roulait lentement les vitres baissées pour se montrer et saluer la foule.