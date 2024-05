Gabon: début de la visite de travail à Paris du président de transition Brice Oligui Nguema

Le premier temps sera économique ce mercredi pour Brice Clotaire Oligui Nguema, qui prononcera le discours de clôture du forum économique France-Gabon. Libreville espère une bonne récolte de partenariats et d’investissements, notamment dans le secteur des infrastructures. Si la France demeure le premier fournisseur du Gabon, elle n’est que la 8ᵉ destination africaine des investissements français.



Le moment central politique sera pour vendredi et la rencontre à l’Élysée avec Emmanuel Macron. Les deux hommes se sont déjà vus en décembre à Dubaï en marge de la COP. Les sujets d’intérêts communs ne manquent pas : l’avenir de la présence militaire française dont l’évolution et la réduction sont à l’ordre du jour, le soutien de Paris à la transition après le dialogue d’avril, ou encore l’environnement, un axe de la diplomatie du Gabon sous Ali Bongo…



Un troisième temps mémoriel ce samedi

Avec cette visite, Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit la politique de respectabilité internationale engagée dès le coup d’État pour se démarquer d’autres régimes militaires. La France, elle, gagne à conserver un partenaire fiable en Afrique centrale.



Après une rencontre avec la diaspora ce samedi, le dernier volet de la visite sera mémoriel, ce dimanche, en Picardie, au nord de Paris. Un hommage aux tirailleurs faits prisonniers et assassinés à Airaines par les nazis en juin 1940, avec à leur tête le capitaine gabonais Charles N’Tchoréré, est organisé.