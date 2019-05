Gabon: des joueuses de football victimes de harcèlement et de viols présumés

Au Gabon, les autorités annoncent l'ouverture d'une enquête concernant des faits présumés de harcèlement et de viols contre des joueuses de l'équipe de football des Panthères. Les faits se seraient produits en marge de la Sup Ladies Cup, un tournoi qui s'est déroulé dans le sud de la France, début mai, auquel l'équipe nationale des moins de 20 ans participait.



Pendant trois semaines en France, les Panthères féminines affirment avoir vécu un calvaire. Au-delà des défaites essuyées sur le terrain, elles disent avoir été menacées et humiliées par la délégation qui les encadrait. Certaines confient avoir été victimes d’abus sexuels, comme l’explique le journaliste Freddy Khoula qui a recueilli leurs témoignages.



« J’ai eu quelques témoignages qui étaient empreints de pleurs et surtout d’appels à l’aide. Des footballeuses gabonaises des moins de 20 ans m’ont dit qu’elles ont subi des attouchements de la part de certains entraîneurs et surtout de femmes aussi. Trois filles m’ont affirmé avoir subi "l’influence d’une femme" qui leur a dit que si elles acceptaient de "se faire attoucher", elle avait la possibilité de changer le classement du coach pour que ces filles-là jouent notamment les matchs régulièrement ».



La Fédération gabonaise de football assure avoir ouvert une enquête interne. Le ministre des Sports, Alain Claude Bilie By Nze, a par ailleurs saisi le procureur. « S’il y avait des confirmations de ce que les filles ont dénoncé, cela ouvrira naturellement le champ à des poursuites au pénal », a-t-il tenu à souligner. Apeurées, les victimes n'ont, pour l'instant, pas porté plainte contre leurs agresseurs.