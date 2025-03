Gabon: l'État renforce sa souveraineté pétrolière avec le rachat de Tullow Oil et SMP Afrique

82 000 barils par jour



Sur le perron du palais présidentiel, le chef de l’État, Brice Oligui Nguema , brandit en souriant les deux conventions. Dans le public, on retrouve des jeunes écoliers du Prytanée militaire de Libreville. « Cette acquisition est l’expression concrète de notre volonté inébranlable de retrouver notre souveraineté économique. Un engagement solennel que j’ai pris devant le peuple gabonais. »La principale transaction concerne Tullow Oil, une entreprise britannique implantée au Gabon depuis 26 ans, qui produit 12 000 barils de pétrole par jour. « Quelque part, on part avec un peu de tristesse aussi. Mais on espère ne pas partir pour longtemps et revenir un jour avec une autre opportunité au Gabon », exprime son directeur général, Roald Goeth.Grâce à cette acquisition, la production pétrolière de l’État passera de 70 000 à 82 000 barils par jour, augmentant ainsi ses revenus et renforçant sa souveraineté dans le secteur des hydrocarbures. Par ailleurs, l’achat de SMP Afrique, entreprise française fondée en 1998 et spécialisée dans la maintenance et le forage pétrolier, permettra à l’État de consolider ses capacités techniques.