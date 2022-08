Gabon: le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra reçu par Ali Bongo

Face à la presse, le président centrafricain a affirmé être venu à Libreville pour remercier le Gabon pour le rôle qu’il a joué au conseil de sécurité de l’ONU lors d’un récent vote sur la levée de l’embargo sur les armes en faveur de l’armée centrafricaine. « Nous avons repris le leadership sur le groupe africain pour la levée de l’embargo. Nous voulons remercier le président, le gouvernement et le peuple gabonais. »



Faustin-Archange Touadéra et Ali Bongo sont aussi revenus sur l’expulsion des casques bleus gabonais en septembre 2021 suite à des accusations d’exploitation et d’abus sexuels. « Le contingent gabonais a rendu des millions de services au peuple centrafricain. Nous avons échangé en ce qui concerne un prochain protocole d’accord de défense entre la République centrafricaine et le Gabon. »



Interrogé sur l’introduction du bitcoin comme seconde monnaie officielle dans son pays, le président Touadéra a indiqué que la Centrafrique ne quitte pas le franc CFA et défend les avantages du bitcoin. « C’est un appel aussi aux investisseurs qui sont nombreux, sur les cryptomonnaies, à investir en République centrafricaine. »



Le séjour de 48 heures entamé mercredi est le second au Gabon en une année pour le président centrafricain.