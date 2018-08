Gabon: les syndicats appellent à une grande marche unitaire contre l’austérité

« Les organisations syndicales appellent tous les travailleurs à une grande marche le lundi 13 août 2018 », à travers cette annonce, Jean Rémy Yama, le secrétaire général de Dynamique unitaire, a prévenu que les travailleurs ont opté pour le rapport de force. La marche partira du rond-point de la Démocratie en passant par le boulevard Triomphal Omar Bongo. Ce boulevard conduit vers l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère du Pétrole et celui des Affaires étrangères.



Les travailleurs marcheront pour dire «non» à la réduction des salaires, au gel des recrutements, des avancements et des concours durant trois ans. «Non» à l'augmentation de certaines taxes qui fragilisent le panier de la ménagère. «Non» au pointage des horaires d'arrivée et de sortie des bureaux. « Nous n'accepterons jamais de payer une facture pour laquelle nous ne sommes pas responsables », ont clamé les travailleurs.



Le gouvernement répète que la cure d'austérité vise à réduire la masse salariale de 710 milliards à 400 milliards de francs CFA par an, d'ici trois ans, pour relancer l'économie en panne.