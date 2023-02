Gabon: ouverture des concertations politiques ce lundi

Au Gabon, la rencontre politique tant réclamée par l’opposition et acceptée par le président Ali Bongo s’ouvre ce lundi 13 février. Les travaux démarrent au palais présidentiel sous la supervision d’Ali Bongo. La société civile, les syndicats, les religieux et les jeunes qui souhaitaient participer à cette rencontre ne sont pas invités. Seuls les leaders des partis politiques ont été conviés et ils ont dit oui.

RFI

