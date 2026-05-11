Au Kenya, Emmanuel Macron affirme que l'ère du «pré carré» français en Afrique est «terminée»

Emmanuel Macron est arrivé à Nairobi, au Kenya, ce dimanche après-midi, à l’occasion du sommet Africa Forward qui se tiendra les 11 et 12 mai 2026, pour repenser le partenariat entre la France et le continent africain.
À son arrivée, il s’est rendu directement à la State House, le palais présidentiel kényan, pour une rencontre bilatérale avec son homologue kényan, William Ruto. Les deux ont pris la parole devant la presse. Alors que les relations se sont tendues, voir même ont été rompues avec plusieurs pays d’Afrique francophone, Paris a choisi le Kenya pour organiser ce sommet. C’est la première fois qu’il y a lieu dans un pays anglophone. Interrogé à ce propos, le président Emmanuel Macron a répondu devant la presse vouloir regarder l’Afrique comme « un tout ».
À son arrivée, il s’est rendu directement à la State House, le palais présidentiel kényan, pour une rencontre bilatérale avec son homologue kényan, William Ruto. Les deux ont pris la parole devant la presse. Alors que les relations se sont tendues, voir même ont été rompues avec plusieurs pays d’Afrique francophone, Paris a choisi le Kenya pour organiser ce sommet. C’est la première fois qu’il y a lieu dans un pays anglophone. Interrogé à ce propos, le président Emmanuel Macron a répondu devant la presse vouloir regarder l’Afrique comme « un tout ».
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