RDC: dans le procès d’un haut-gradé accusé de collusion avec le Rwanda, sa défense veut démonter l’accusation

En RDC, dans le procès du lieutenant-général Philémon Yav Irung devant la Haute Cour militaire de Kinshasa, l’auditeur général des FARDC a requis le 7 mai la prison à perpétuité contre cet officier poursuivi notamment pour trahison par collusion présumée avec l’armée rwandaise. Au centre du dossier, un supposé SMS datant de quatre ans, attribué à un proche du général rwandais James Kabarebe. Mais le général Peter Cirimwami, qui affirmait avoir vu ce message dans le téléphone de Philémon Yav, est décédé depuis plus d’un an. Et aucun élément matériel n’a, jusqu’ici, été produit devant la cour.

RFI

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