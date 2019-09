Galasataray : Mbaye Diagne fait ses adieux

Arrivé à Galatasaray le 31 janvier 2019, pour une durée de quatre ans et demi, pour la somme de 12 millions d'euros (7,8 milliards FCFA), Mbaye Diagne débarque lundi 02 septembre à Fc Burges.



Après que son transfert à Anderlecht ait été capoté, Diagne va finalement va évoluer en Jupiler League en compagnie de ses compatriotes Krépin Diatta, Amadou Sagna, Ousseynou Cavin Diagne et Mamadou Diatta dans la composition des Mauves.



Sur son compte Instagram, l'ancien pensionnaire du Galatasaray fait ses adieux à ses fans. "Merci à Galatasaray pour tout. Je remercie tous mes coéquipiers et mon équipe technique. Je remercie également les fans pour leur soutien. Ce fut une réussite et satisfaisante. Tu resteras comme ma famille", a-t-il écrit.



