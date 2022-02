Galop de lendemain de qualification : 16 « Lions » présents, Ismaila Sarr régale

Héroïques contre le Burkina Faso (1-3), mercredi, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané et neuf de ses coéquipiers, qui ont débuté face aux Etalons, sont restés à l’hôtel. Ils ont effectué un décrassage en salle. Seul Saliou Ciss était présent au stade, mais le joueur de Nancy a assisté du banc à la séance d’hier, rapporte « Stades ».



Pour ce galop de lendemain de qualification, 16 joueurs étaient présents. Il s’agit des trois gardiens, en l’occurrence Alioune Badara Faty, Alfred Gomis et Seny Dieng, tous à la disposition de leur entraîneur Tony Sylva.



Les autres « Lions » ont d’abord procédé à l’échauffement, puis la conservation du ballon, avant une opposition très intense durant laquelle Pape Abou Cissé a failli blesser Joseph Lopy.



Izo Sarr régale

Intenable durant la séance, Ismaila Sarr a fait trembler les filets de Seny Dieng. D’après « Stades », l’ailier de Watford s’est offert un doublé. Auteur de deux entrées décisives contre la Guinée Equatoriale (buteur) et face au Burkina Faso (passeur), Izo Sarr semble prêt à débuter, dimanche prochain en finale.