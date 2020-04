Gambie : 19 pêcheurs sénégalais arrêtés

Dix-neuf (19) prêcheurs, tous originaires de Mbour,une ville de l'ouest du Sénégal, ont été arrêtés en Gambie. Ils ont été interpellés mardi au quai de pêche de Tanjeh (Tandié), à environ 30 Km au Sud-est de Banjul.



« Au quotidien, nous dénombrons plusieurs tentatives pour traverser clandestinement les frontières de part et d’autre entre les deux pays. Nous ne disposons pas de chiffres officiels, mais depuis la fermeture des frontières, nous en avons dénombré un millier de tentatives que ça soit par voie terrestre ou maritime », a déclaré le patron de la douane gambienne sur Emedia.



Selon Sidy Touré, ces arrestations répétées des pécheurs sénégalais dans les eaux gambiennes sont dues à plusieurs raisons. « Les frontières sont très poreuses et géographiquement les deux pays sont étroitement liés. Pour une raison ou pour une autre, les gens se déplacent entre les deux pays. Au total, il y a 27 points d’entrée connus entre les deux pays, certainement il y a beaucoup plus de points clandestins difficilement contrôlables ».