Gambie: arrestation d'un général, membre présumé d'un escadron de la mort sous Jammeh

Bora Colley est suspecté avoir appartenu à une unité chargée « d’intimider la population gambienne et de réprimer l’opposition » au régime de Yahya Jammeh, dictateur au pouvoir de 1994 à 2017.



a Gambie enquête sur son récent tragique passé. L’armée a ainsi annoncé samedi l’arrestation d’un ancien général dans ses rangs, membre présumé d’un escadron de la mort sous l’ancien dictateur Yahya Jammeh, et qui avait fui le pays après la chute de ce dernier en 2017.



L’ex-général de brigade Bora Colley est présumé avoir appartenu à une unité paramilitaire surnommée « Junglers » (« Broussards ») chargée « d’exécuter des ordres d’assassinats illégaux » afin « d’intimider la population gambienne et de réprimer l’opposition » au régime de Yahya Jammeh, dictateur resté au pouvoir de 1994 à 2017.



Un dictateur en exil en Guinée équatoriale

Bora Colley « a été arrêté vendredi vers minuit quand il s’est volontairement rendu à la police militaire du camp de Yundum », près de la capitale Banjul, ont indiqué les Forces armées de Gambie. Les services de renseignements avaient mené des opérations de surveillance autour de sa résidence à Banjul le jour de son arrestation. Il est « actuellement en détention et coopère avec la police militaire dans les enquêtes » de cette unité.