Gambie: «le grand braquage gambien» sous Yahya Jammeh dévoilé

En 22 ans, Yahya Jammeh et son cercle rapproché auraient détourné au moins 975 millions de dollars, selon l’Organized crime and corruption reporting project (projet de signalement du crime organisé et de la corruption), qui publie « le grand braquage gambien », une enquête sur le régime Jammeh.



Plus des deux tiers de cette somme seraient issus de fraudes au niveau de la compagnie nationale de télécoms et de revenus illicites obtenus grâce à la vente de bois. L'enquête de ce consortium de journalistes affirme par ailleurs que l'ancien président a utilisé la Banque centrale de Gambie comme sa caisse noire personnelle, à laquelle il a eu un accès illimité.



Autre source de revenus, un plan d'aide au développement financé par Taiwan. Un pays dont Yahya Jammeh avait reconnu l'indépendance dès 1995, un an tout juste après sa prise de pouvoir.