Coopération sécuritaire : les Etats-unis renforcent les moyens opérationnels de la Gendarmerie nationale du Sénégal

La Gendarmerie nationale du Sénégal bénéficie d’un nouveau soutien des États-Unis. Une cérémonie de remise de moyens roulants et d’un important lot de pièces de rechange s’est tenue ce vendredi 28 août 2026 au quartier Samba Diéry Diallo de Colobane.



La cérémonie a été coprésidée par le Général de division, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, et la Chargée d’affaires par intérim de l’Ambassade des États-Unis au Sénégal. Cette dotation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sécuritaire entre Dakar et Washington.



Selon une note d’information de la Gendarmerie nationale du Sénégal, ‎cette dotation s'inscrit ainsi dans la continuité d’un partenariat de longue date entre le Sénégal et les États-Unis. Un partenariat fructueux qui a toujours été orienté sur la formation, l’entraînement, l’échange d’informations et le renforcement de capacités.

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Le matériel remis est composé de 12 motocyclettes, quatre véhicules tout-terrain (quads) ainsi que d’un important stock de pièces de rechange. Il devrait permettre d’améliorer la mobilité et les capacités opérationnelles des unités de la Gendarmerie, particulièrement dans les zones frontalières et rurales où les conditions d’accès sont souvent difficiles.

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‎La cérémonie a également été l’occasion pour les deux autorités, de magnifier cette coopération qui accompagne notamment les efforts de la Gendarmerie nationale dans la surveillance des frontières, la lutte contre les réseaux criminels et terroristes et la protection des populations et de leurs biens.