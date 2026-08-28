JOJ Dakar 2026 : le ministre Boubacar Camara visite le chantier du CROUS de Diamniadio à quelques heures de la venue du chef de l'État

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Dr Boubacar Camara, a effectué ce cet après-midi une visite d'inspection sur le chantier du CROUS de Diamniadio. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi des infrastructures destinées aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



À son arrivée, le ministre a été accueilli par la Directrice du CROUS, Mme Fama Dieng Ndiaye, ainsi que par le Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow (UAM), le Professeur Mababa Diagne.



Lors de cette visite, le Dr Boubacar Camara s'est félicité du niveau d'avancement des travaux d'aménagement du site, réservé au logement des participants aux Jeux.



Cette inspection sur le terrain intervient quelques heures avant l'arrivée annoncée du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, attendu sur le même complexe.

