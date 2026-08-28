Secourisme aérien : adoption d’une feuille de route et création d’un secrétariat conjoint pour la Région de Recherche et Sauvetage de Dakar

La première réunion régionale de coordination en matière de Recherche et Sauvetage (SAR) s'est achevée ce vendredi 28 août 2026 à Dakar. Les participants ont adopté une feuille de route destinée à encadrer la coopération entre les États membres de la Région de Recherche et de Sauvetage (SRR) de Dakar, regroupant le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau.



Pour assurer le suivi des activités, la réunion a entériné la création d'un secrétariat dédié. La gestion de cette structure pour la période 2026-2028 sera assurée conjointement par le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Mali.



Au nom du Directeur régional Romain Ekoto, Serge Guy Tchanda, Responsable régional de la gestion du trafic aérien et du SAR au Bureau de l'OACI pour l'Afrique occidentale et centrale (WACAF), a assuré « du soutien sans réserve de l'organisation pour la mise en œuvre des décisions adoptées ». Il a exprimé l'ambition de « faire de ce cadre de coopération une référence pour les autres régions ».



De son côté, Mme Ndoumbé Niang, responsable du Département de la Navigation Aérienne à l'ANACIM, s'exprimant au nom du Directeur général Dr Diaga Basse, a salué cette étape. Elle a indiqué que ce nouveau cadre permet « d'inscrire la coopération dans la durée et de faire passer les relations entre les Etats d'un mode informel à un cadre formalisé ».

