Saudi Pro League : Ronaldo inscrit son 978e but en carrière, Sadio Mané passeur décisif

Cristiano Ronaldo n'est désormais plus qu'à 22 réalisations de la barre symbolique des 1000 buts en carrière. Ce vendredi, à l'occasion de la 4e journée de la Saudi Pro League, l'attaquant portugais a inscrit le but décisif à la 50e minute, offrant à Al-Nassr une victoire 2-1 face à Al-Taawoun. Ce nouveau but porte son total historique à 978 unités.



Au-delà de la victoire, cette réalisation revêt une dimension historique pour le quintuple Ballon d'Or : il devient le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr dans l'ère Saudi Pro League, avec désormais 104 buts, devançant ainsi le précédent record de 103 buts détenu par Mohammad Al Sahlawi.



Sadio Mané, auteur d'un doublé lors de la précédente journée, s'est une nouvelle fois illustré en délivrant la passe décisive qui a permis à son équipe de recoller au score (1-1). Ronaldo a ensuite scellé la victoire en inscrivant le but du 2-1.



Grâce à ce succès, Al-Nassr réalise un début de saison parfait avec 12 points sur 12 et s'installe confortablement en tête du classement. Le champion en titre, Al-Hilal, où évolue Kalidou Koulibaly, occupe la deuxième place avec 9 points et un match en retard, qu'il disputera le 1er septembre face à Al-Ahli, la formation d'Édouard Mendy. Al-Ittihad complète le podium provisoire avec 7 points et un match en moins, qu'il jouera ce samedi contre Al-Fateh.