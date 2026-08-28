Abus de confiance et blanchiment : un ressortissant étranger conduit au parquet financier pour un préjudice de plus de 1,1 milliard FCFA

La Division des Investigations Criminelles (DIC) a procédé à la conduite au parquet financier d’un ressortissant étranger faisant suite à une plainte déposée par une société établie en France, pour des faits présumés d’abus de confiance, de faux et usage de faux en écritures privées de banque, ainsi que de blanchiment de capitaux.



Selon la Police nationale, le préjudice évalué s’élève à plus d’Un milliard cent trente-quatre millions sept cent trente-neuf mille trois cent onze (1.134.739.311) francs CFA au détriment de ladite société.



D’après les éléments de l’enquête, il ressort que selon le représentant de la société plaignante, le mis en cause, dans le cadre de ses fonctions de comptable, aurait procédé à la substitution des coordonnées bancaires de certains fournisseurs de la société par ses propres coordonnées bancaires, afin de faire virer les fonds destinés au règlement des factures sur ses comptes personnels.



Convoqué et entendu suivant procès-verbal régulier, en présence de son conseil, le mis en cause, interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, les a reconnus sans réserve. Il a expliqué qu’en raison de ses fonctions de comptable, il disposait d’un accès aux comptes bancaires de la société plaignante et qu’il lui suffisait de modifier les coordonnées bancaires des fournisseurs en y substituant les siennes pour détourner les sommes concernées. Il a précisé qu’une fois les fonds crédités sur ses comptes bancaires personnels, il procédait à leur retrait et les utilisait à des fins personnelles.



Pour justifier ses agissements, il a déclaré que son train de vie élevé excédait ses revenus salariaux et qu’il avait ainsi commencé à prélever progressivement des sommes appartenant à la société afin de financer ses dépenses personnelles.



Le mis en cause a été déféré au parquet financier et l’enquête se poursuit.