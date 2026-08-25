Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

L'Union européenne indique considérer «avec intérêt» une éventuelle candidature d’adhésion de l'Arménie



L'Union européenne indique considérer «avec intérêt» une éventuelle candidature d’adhésion de l'Arménie
L'Arménie se rapproche un peu plus de l'Union européenne. Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé lundi 24 août que son pays pourrait bientôt déposer sa candidature d'adhésion aux 27. Une perspective saluée par Bruxelles, qui a indiqué ce mardi 25 août 2026 l'examiner « avec intérêt ».
L'Arménie pourrait-elle rejoindre prochainement l'Union européenne ? Bruxelles a en tout cas indiqué ce mardi 25 août étudier « avec intérêt » une éventuelle candidature d'Erevan.
 
Pour la porte-parole de la Commission européenne Paula Pinho, l'intérêt de l'Arménie de rejoindre les 27 illustre « une nouvelle expression de l'attrait que l'Union européenne exerce sur les citoyens ». « Nous l'examinons donc avec intérêt », a-t-elle ajouté.
Une potentielle adhésion vue d'un mauvais oeil par la Russie
Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a en effet affirmé lundi 24 août que son pays pourrait envoyer prochainement une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne. S'exprimant devant le Parlement, il a estimé qu'un référendum sur la question, réclamé par Moscou, n'aurait de sens qu'une fois la candidature déposée, afin de pouvoir « évaluer le réalisme » d'une adhésion.
 
Pour cela, « l'Arménie doit d'abord déposer sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne », a-t-il estimé, sans donner toutefois de date.
 
Ce virage européen d'Erevan jette un froid avec Moscou, qui considère l'Arménie comme faisant partie de son pré carré. La Russie a déjà pris des sanctions, notamment l'interdiction d'importer des produits agricoles arméniens, un marché pourtant clé pour Erevan.
Autres articles


Mardi 25 Août 2026 - 19:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter