L'Union européenne indique considérer «avec intérêt» une éventuelle candidature d’adhésion de l'Arménie

L'Arménie se rapproche un peu plus de l'Union européenne. Le Premier ministre Nikol Pachinian a annoncé lundi 24 août que son pays pourrait bientôt déposer sa candidature d'adhésion aux 27. Une perspective saluée par Bruxelles, qui a indiqué ce mardi 25 août 2026 l'examiner « avec intérêt ».

L'Arménie pourrait-elle rejoindre prochainement l'Union européenne ? Bruxelles a en tout cas indiqué ce mardi 25 août étudier « avec intérêt » une éventuelle candidature d'Erevan.



Pour la porte-parole de la Commission européenne Paula Pinho, l'intérêt de l'Arménie de rejoindre les 27 illustre « une nouvelle expression de l'attrait que l'Union européenne exerce sur les citoyens ». « Nous l'examinons donc avec intérêt », a-t-elle ajouté.

Une potentielle adhésion vue d'un mauvais oeil par la Russie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a en effet affirmé lundi 24 août que son pays pourrait envoyer prochainement une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne. S'exprimant devant le Parlement, il a estimé qu'un référendum sur la question, réclamé par Moscou, n'aurait de sens qu'une fois la candidature déposée, afin de pouvoir « évaluer le réalisme » d'une adhésion.



Pour cela, « l'Arménie doit d'abord déposer sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne », a-t-il estimé, sans donner toutefois de date.



Ce virage européen d'Erevan jette un froid avec Moscou, qui considère l'Arménie comme faisant partie de son pré carré. La Russie a déjà pris des sanctions, notamment l'interdiction d'importer des produits agricoles arméniens, un marché pourtant clé pour Erevan.