Qualif Ligue des champions féminine : les Aigles de la Médina s’inclinent d’entrée face à l’USFAS (1-0)

Les Aigles de la Médina ont mal débuté leur campagne qualificative pour la Ligue des champions féminine de la CAF, zone UFOA-A. Ce mardi, à l’Independence Stadium de Gambie, les Sénégalaises se sont inclinées sur la plus petite des marges face à l’USFAS du Mali (1-0).
La décision s’est jouée juste avant la pause. À la 43e minute, un penalty transformé par les Maliennes a fait la différence. Réduites à poursuivre le score, les Sénégalaises ont multiplié les assauts en seconde période. Malgré leurs efforts, n’ont pas réussi à trouver la faille.
Ce revers initial oblige désormais les Aigles de la Médina à réagir. Elles auront l’occasion de se racheter dès leur deuxième sortie, programmée le 31 août à 15h00, face aux Libériennes de Determine Girls FC.
Un match capital pour décrocher les premiers points de leur poule et relancer leur quête d’une qualification pour la phase finale du prestigieux tournoi continental.
La décision s’est jouée juste avant la pause. À la 43e minute, un penalty transformé par les Maliennes a fait la différence. Réduites à poursuivre le score, les Sénégalaises ont multiplié les assauts en seconde période. Malgré leurs efforts, n’ont pas réussi à trouver la faille.
Ce revers initial oblige désormais les Aigles de la Médina à réagir. Elles auront l’occasion de se racheter dès leur deuxième sortie, programmée le 31 août à 15h00, face aux Libériennes de Determine Girls FC.
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