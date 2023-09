Gamou Tivaouane: le Préfet prend un arrêté pour définir les zones non-marchandes

Le préfet du département de Tivaouane a sorti un arrêté fixant les zones non-marchandes dans le périmètre communal à l’occasion du Gamou pour la période du 19 au 30 septembre, a rapporté l’APS.



La mesure concerne la route allant de la gare routière jusqu’à l’aire de stationnement des calèches, de la rocade passant devant le champ de course, le stade municipal jusqu’à la grande mosquée, en passant par l’Ecole 2.



L’arrêté préfectoral mentionne également l’avenue Alioune Palla Mbaye, du carrefour à la grande mosquée.



Il est aussi identifié comme zone non marchande tout le quartier El hadji Malick Sy, à partir du croisement frontière jusqu’à la mosquée Serigne Babacar Sy.



‘’Pendant toute la durée d’application de ce présent arrêté (19-30 septembre), il est formellement interdit de débarquer ou d’étaler des marchandises sur ces axes, sous peine de sanctions prévues par les lois et règlements’’, lit-on dans le document.