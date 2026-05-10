Consommation : les prix progressent de 1,4 % en glissement annuel en avril 2026(Ansd)

L’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a enregistré une hausse de 1,4 % en glissement annuel au mois d'avril 2026. Selon les dernières statistiques de l’Ansd publiés le 9 mai 2026, cette dynamique est portée par le renchérissement des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,7 %) ainsi que des « restaurants et services d’hébergement » (+2,4 %).







L’inflation est également alimentée par des hausses sectorielles marquées, notamment dans les rubriques « boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants » (+11,5 %), « soins personnels, protection sociale et biens divers » (+2,8 %), « santé » (+1,6 %), ainsi que l'ameublement (+0,8 %) et l'habillement (+0,8 %). L’inflation sous-jacente, qui exclut l’énergie et les produits frais, s’établit à 2,1 % sur la même période.







L’analyse selon l’origine des produits révèle une disparité : les prix des produits locaux augmentent de 2,0 %, tandis que ceux des produits importés enregistrent un recul de 0,8 %. Sur le plan de la durabilité, la hausse est principalement portée par les services (+1,9 %), les biens durables (+1,3 %) et les biens non durables (+1,2 %), alors que les biens semi-durables affichent une progression plus modérée de 0,9 %.

