Assemblée nationale : le groupe parlementaire PASTEF accuse le Président de la République d'enrayer l'encadrement des fonds politiques

Dans un communiqué daté du 25 août 2026, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes s'est exprimé à la suite du dépôt de sa proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. Selon la formation parlementaire, ce texte visait à compléter le dispositif normatif de transparence dans la gestion des deniers publics.



Le groupe parlementaire soutient que le Président de la République a activé des instruments pour bloquer cette réforme de rupture, maintenant ainsi les fonds politiques sans contrôle ni vérification. PASTEF qualifie ce blocage de violation des promesses et engagements pris lors de la campagne présidentielle.



Malgré le différemment de la temporalité de sa mise en œuvre dû aux leviers présidentiels, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes réitère sa détermination à faire aboutir ce projet d'encadrement des fonds politiques et l'ensemble des textes consacrés à la transparence publique.