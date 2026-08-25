Sénégal : Élaboration du Plan national de prévention et de promotion de la santé 2026-2030

Du 17 au 21 août 2026, le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSHP) a réuni les acteurs du secteur de la santé pour cinq jours de travaux de co-construction consacrés au Plan national de prévention et de promotion de la santé (PNPPS) 2026-2030. Ce document stratégique s'inscrit dans la réforme du système sanitaire sénégalais et vise à réorienter les politiques publiques vers la prévention et la gestion des déterminants de la santé.



Les ateliers ont rassemblé des directions et programmes du MSHP, des représentants de ministères sectoriels, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des membres de la société civile, des associations de patients et des sociétés savantes. Les participants ont analysé les données de terrain, amendé les textes et rédigé les propositions d'actions pour la période 2026-2030.



Ce plan vise à établir une responsabilité partagée entre les pouvoirs publics, les collectivités locales et les communautés pour réduire l'incidence des maladies par des actions de prévention précoce.