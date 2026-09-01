Gamou de Ndiassane : la cérémonie officielle s'est achevée par des prières pour la paix, la stabilité et la concorde au Sénégal

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a pris part à la cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane.



Dans son discours, il a transmis les salutations du chef de l’État au Khalife général. Il a aussi recommandé de privilégier le dialogue, la tolérance et le respect mutuel, tout en saluant le rôle des guides religieux dans la préservation de la paix et de la stabilité sociale.



Le représentant du Khalife a exprimé sa gratitude au président de la République et aux services de l’État pour leur contribution à la réussite du Gamou. Il est également revenu sur le thème « L’éthique prophétique face aux crises contemporaines », et a rappelé l’importance de la patience, de la tolérance, de la solidarité, de la justice et du respect de l’autre pour relever les défis de notre époque.



La cérémonie s’est achevée par des prières pour la paix, la stabilité et la concorde au Sénégal.