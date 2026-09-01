Kolda, capitale de l’évangélisation du peuple mancagne et de la fraternité sous-régionale

La capitale du Fouladou est devenue, pour quatre jours, le point de convergence des prêtres et religieuses mancagnes venus du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. Un forum international consacré à l’évangélisation du peuple mancagne a été officiellement ouvert ce mardi 1er septembre à Kolda, à l’initiative de l’Association des prêtres et religieuses mancagnes de ces quatre pays.



Placée sous le signe de la culture, de la foi et de la fraternité, cette rencontre vise notamment à permettre aux participants de « redécouvrir la culture mancagne » afin de mieux accomplir leur mission d’évangélisation. Une démarche qui s’inscrit, selon les organisateurs, dans l’esprit d’une recommandation du concile Vatican II invitant l’Église à prendre en compte les cultures dans son action pastorale.



Lors de la cérémonie officielle d’ouverture, le président de l’association, l’Abbé Samson Kantoussan, a insisté sur l’importance de cette démarche. Pour lui, « l’évangélisation de nos peuples passe nécessairement par nos cultures ».



Mais cette mission exige, au préalable, une meilleure connaissance de la culture mancagne par les agents pastoraux. « Il faut que les agents pastoraux puissent s’imprégner de cette culture, la connaître dans ses diversités, la connaître dans ses profondeurs pour pouvoir faire le lien avec la théologie », a expliqué l’Abbé Kantoussan.



Faire dialoguer foi et culture



Présent à la cérémonie au nom du gouverneur de région, le préfet de Kolda, Mbassa Sène, a officiellement procédé à l’ouverture du forum. L’autorité administrative a salué une initiative qui, selon lui, contribue à rapprocher la foi chrétienne des réalités culturelles des communautés.



« Évangéliser les Mancagnes, c’est finalement plonger la lumière du Christ dans la richesse de leur culture, c’est tisser un lien vivant entre foi et vie, entre tradition et avenir », a déclaré le préfet.



Au-delà des questions liées à l’évangélisation, Mbassa Sène a également mis en avant la dimension de paix et de cohésion sociale de cette rencontre. « En ce temps où le monde entier est marqué par des conflits, des divisions, la foi chrétienne appelle à bâtir des ponts. Le message de paix, de pardon et de réconciliation doit être vécu et témoigné », a-t-il souligné.



Le préfet a, dans la foulée, invité les prêtres ainsi que les fidèles et laïcs, toutes ethnies confondues, à s’engager davantage dans la construction de la cohésion nationale.



Une fraternité au-delà des frontières



Pour les organisateurs, ce forum dépasse largement le cadre religieux. Il constitue également une occasion de renouer les liens historiques et culturels entre les communautés mancagnes réparties dans les quatre pays participants.



L’Abbé Samson Kantoussan estime ainsi que cette initiative contribue à rétablir une fraternité que les frontières héritées de la colonisation ont progressivement « brisée » entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau.



Pendant quatre jours, les participants vont ainsi échanger autour de la culture mancagne, de ses différentes composantes et de son rapport avec la foi chrétienne. Une réflexion qui entend contribuer à une évangélisation davantage enracinée dans les réalités culturelles des populations, tout en renforçant les liens de fraternité entre les peuples de la sous-région.