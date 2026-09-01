Pape Matar Sarr : « La Juve, c'est Zidane, Pogba, Platini... un grand club qui m'inspire »

La Juventus Turin a officialisé ce mardi 1er septembre 2026 l'arrivée de Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain sénégalais de 23 ans rejoint la Vieille Dame en provenance de Tottenham, sous la forme d'un prêt d'un an assorti d'une option d'achat estimée à 27,5 millions d'euros.



Interrogé sur ses premières impressions, le joueur s'est dit heureux de rejoindre un club qu'il qualifie de grand. « Ma première impression sur la Juventus est celle d’un grand club avec de grands noms qui sont passés par ici. Par exemple Zidane, Pogba, Platini. Cette équipe représente beaucoup pour moi, c’est une grande équipe et je suis très heureux d’être ici et vraiment enthousiaste à l’idée de commencer l’aventure », a-t-il confié.



Pape Matar Sarr a également fixé ses objectifs avec la Juventus : « entrer dans la dynamique de l’équipe car la Juve est un grand club, qui a une histoire et est le plus titré d’Italie ».



Sur le plan footballistique, il se définit comme un milieu box to box capable de marquer et d'aider ses coéquipiers à bien jouer. « Je peux dire que je suis un footballeur qui aime jouer box to box. Mais aussi marquer et aider l’équipe à bien défendre. J’essaie de la protéger et de l’aider à bien jouer ».