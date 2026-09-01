Armée sénégalaise : l'incorporation du contingent 2026 reportée au 8 septembre

L’incorporation de la troisième fraction du contingent 2026 est reportée au mardi 8 septembre 2026. L’annonce est de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), dans un communiqué signé ce 1er septembre par l'Adjudant-chef Alioune Kébé.



Initialement prévue le mardi 2 septembre, l'opération se déroulera simultanément au 12ème Bataillon d’instruction et au Centre d’instruction des gendarmes auxiliaires (CIGA).



Les recrues sont convoquées aux lieux et horaires de départ retenus au départ. La DIRPA invite les personnes concernées à contacter les bureaux de garnison de leurs zones militaires pour toute information complémentaire.