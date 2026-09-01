Université : le paiement des bourses du mois d’août démarre ce vendredi 4 septembre

Le paiement des allocations d’études du mois d’août 2026 démarre le vendredi 04 septembre 2026. La mesure concerne les étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur, au titre de l’année universitaire 2025-2026.

L'information est rendue publique ce mardi 1er septembre dans un communiqué officiel de la directeur des Bourses