Déclaration de politique générale : le Premier ministre attendu le 8 septembre à l’Assemblée nationale

La Déclaration de politique générale du Premier ministre est désormais programmée. La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale a fixé au mardi 8 septembre 2026



« Réunie ce mardi 1er septembre 2026, la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a examiné les modalités de programmation de la séance consacrée à la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre », indique un communiqué de l’Assemblée nationale.



Conformément aux dispositions des articles 22 et 77 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, elle a arrêté la date du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures pour la tenue de ladite séance sous réserve de la fixation d’une autre date par le Président de la République dans le délai réglementaire de huit (8) jours, précise le communiqué.