Médinatoul Dieylani : les disciples de Cheikh Mouhidine Samba Diallo ont célébré le Mawlid

Les disciples de Cheikh Mouhidine Samba Diallo ont célébré le Mawlid dans la nuit de lundi à mardi 1er septembre 2026 à Médinatoul Dieylani, dans la région de Kaolack(centre ouest) sous l’autorité du khalife de la famille, Cheikh Ibrahima Diallo.



Fondée en 2004 par l’érudit Cheikh Mouhidine Alpha Samba Diallo, cette cité religieuse, située dans la commune de Dya, dans le département de Kaolack, a accueilli chaque année des milliers de fidèles venus de différents horizons pour commémorer la naissance du prophète Mohamed (PSL).



« C’est un Gamou assez particulier qui réunit des milliers de pèlerins venus non seulement visiter la cité religieuse, créée en 2004 par Cheikh Mouhidine Samba Diallo, mais également écouter l’histoire du prophète Mohamed (PSL), la meilleure des créatures divines », a déclaré Daouda Sène, membre du comité d’organisation.



Les préparatifs du Gamou ont été menés tout au long de l’année. « Dès que nous terminons une édition, nous commençons à préparer la suivante », a expliqué Daouda Sène. Il a précisé que les différentes responsabilités liées à l’organisation ont été réparties entre les membres de la famille religieuse et les talibés.



Pour l’édition 2026, les organisateurs ont pris des dispositions pour assurer l’accueil des pèlerins et des invités à la cérémonie officielle, qui s’est déroulée dans une grande ferveur.



Dans son message, le khalife Cheikh Ibrahima Diallo a insisté sur les enseignements tirés de la vie, de l’œuvre et du comportement du prophète Mohamed (PSL), invitant ainsi les fidèles à s’inspirer de ses valeurs.



Depuis le rappel à Dieu de Cheikh Mouhidine Samba Diallo en 2020, son fils aîné Cheikh Ibrahima Diallo a entrepris plusieurs réalisations dans la cité religieuse, notamment la mise en valeur du mausolée de son père.



Une piste latéritique a également été réalisée afin de faciliter la circulation des personnes et des biens dans cette partie du département de Kaolack. « Nous sommes dans une zone où les routes étaient très boueuses. La réalisation de cette piste a permis de faciliter les déplacements », a relevé Daouda Sène.



Le membre du comité d’organisation a par ailleurs annoncé la réhabilitation prochaine d’une zâwiya dont les travaux avaient été entamés par Cheikh Mouhidine Samba Diallo. De nouvelles infrastructures ont également été annoncées, notamment un cimetière et un marché.



« Ces infrastructures ont été lancées, et nous ne doutons pas qu’elles seront réalisées », a assuré Daouda Sène.