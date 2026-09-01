Négociations avec le FMI : Ousmane Sonko demande la publication du mémorandum ou sa transmission à l'Assemblée

Le Premier ministre Ousmane Sonko réclame la publication immédiate du mémorandum conclu entre le gouvernement du Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI). Le chef du gouvernement s'est exprimé après l'annonce d'un accord technique entre les deux parties, un texte qui reste soumis à la validation finale du conseil d'administration du FMI.



Ousmane Sonko estime que les déclarations officielles restent floues sur le contenu exact des négociations. « Le langage diplomatique tenu de part et d'autre ne donne aucune information sur le détail de ce projet d'accord, ni sur les engagements du Sénégal », affirme-t-il dans une déclaration publiée sur ses plateformes sociaux. Il s'interroge notamment sur le traitement de la dette, les réformes budgétaires prévues et le sort des audits internationaux.



Le Premier ministre alerte sur les conséquences économiques des mesures en cours d'adoption. « Pour avoir participé pendant de longs mois à ces discussions et en connaître certaines orientations qui ne reproduisent que les erreurs du passé, j'en appelle à la transparence absolue », déclare-t-il. Il demande l'accès public au document afin de permettre un débat citoyen sur les orientations financières de l'État.



Face à cette exigence de clarté, Ousmane Sonko formule une demande précise à l'exécutif. Il demande au gouvernement « de publier ce mémorandum pour une information correcte et pour qu'un débat sain soit ouvert sur les engagements du Sénégal ». Il ajoute qu’« à défaut », le texte doit être transmis à l'Assemblée nationale.



Le chef du gouvernement rappelle que les choix budgétaires seront soumis à l'examen des députés d'ici la fin de l'année. Les orientations définitives figureront dans une loi de finances rectificative ou dans le projet de loi de finances pour 2027 présenté en octobre 2026. « Et le débat aura lieu ! », avertit Ousmane Sonko.