Cette nouvelle politique qui est instaurée par le Président Macky Sall, conduit à la multiplication des grèves des travailleurs, des Etudiants et des syndicalistes qui n’ont pas eu satisfaction de leurs revendications.

Pour défendre la démocratie sénégalaise, le peuple s’oriente de cette démocratie moderne pour garantir la démocratie politique.

Le droit de grève est un moyen de pression qui s’inscrit dans le fonctionnement de la démocratie, mais qui est nécessaire pour garantir cet article 23 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Au point qu’il en est devenu consubstantiel.

Greve illimité des Elèves et Etudiants du Sénégal, du Syndicat des Travailleurs de la Justice,

Le service minimum adopté par la section du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS),

Les Mouvements d’Humeurs des Conducteurs des Mototaxis, et les Taximans,

L’Union des Routiers du Sénégal, les Concessionnaires du Nettoiement, les Contrôleurs Aériens de l’AIBD, le Syndicat Autonome des Médecins du Sénégal, le Regroupement du Réseau des Vrais Artisans du Sénégal, l’Alliance des Syndicats Autonome de la Sante, la grève des Commerçants du Marché Tilene, Sandaga et Hlm,

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

La mort de Fallou Sene Etudiant sénégalais réclamant sa bourse d’Etude tué lors des manifestations, Vision Africaine est atterré par cette terrible nouvelle et présente ses Condoléances sincères et attristées au peuple sénégalais et à la famille de Fallou Sene, et à tous ceux qui prennent part à cette affliction.