Gardiennage: restés 6 mois sans salaire, les travailleurs d’une société dénoncent leur Directeur

Resté 6 mois sans salaire, les travailleurs d’une société de gardiennage situé à liberté 6, ont assiégé les locaux du groupe Walfadjiri pour dénoncer le Directeur de la société. Il l’accuse de vouloir s’enrichir sur leur dos.



Selon leur porte-parole, Samba Bâ, « Nous travaillons pendant 5 à 6 mois sans percevoir de salaires. Et si nous l’appelons au téléphone, il nous répond avec un ton vraiment agaçant. Il nous insulte. Nous lançons un appel pour qu’il nous paye notre salaire. Nous pouvons répondre à la provocation, mais nous avions laissé tomber et dire notre mécontentement ».



Toutefois, ces travailleurs comptent adopter d’autres formes de lutte pour obtenir gain de cause si rien n’est fait, livre Walf radio.