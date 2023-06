Gare de Ziguinchor à Grand Yoff : la hausse des prix du transport inquiète les passagers, les coxeurs s'expliquent

Regard perdu dans le vide, Mariam Sambou, jeune au teint noir, se demande si elle pourra avoir un ticket pour aller passer la fête en famille à Ziguinchor. La hausse des prix du transport est passée par là. Dans une gare à Grand Yoff, les prix ( Dakar-Ziguinchor) ont doublé, passant de 7.000 en temps normal, à 15.000 FCFA ce lundi 26 juin 2023.



Elle est venue de Pout (commune située à une cinquantaine de km de l'est de Dakar), afin de trouver une voiture pour Ziguinchor, mais tout es flou dans sa tête en ce moment. «Je viens de Pout là-bas, il n y a pas une voiture qui part directement en Casamance. Il faut, soit aller à Thiès ou venir à Dakar. Depuis ce matin je suis là. A ma grande surprise, on m'a dit que le billet c'est à 15.000. Je n'ai pas ça avec tout le trajet que j'ai fait. D'ordinaire, c'est 7 à 8.000 FCFA », se désole la fille, assise sur un pneu.



A quelques jours de la Tabaski, Dakar commence à se vider de ses habitants. Des Sénégalais prennent d’assaut les gares routières pour rejoindre leurs localités d’origine où ils ont prévu de passer la fête, en famille. A Grand-Yoff, les voyageurs sont confrontés à une hausse considérable des prix du transport. Agacés par cette situation, les passagers expriment leur ras-le-bol et pointent du doigt les transporteurs.



« Chaque année, c'est comme ça. Les transporteurs attendent ces genres d'événements pour "tuer les gens" (augmenter les prix, NDLR). Ils pensent aux difficultés que les gens ont avec les préparatifs de la fête », se plaint de son côté, Omar Badji, visiblement abasourdi par la hausse des prix du transport.



De leur côté, les coxeurs ou encore rabatteurs se défendent. Ils dégagent toutes responsabilités et accusent les responsables de la grande Gare de Beaux Maraîchers. « En ce moment, la demande est supérieure à l'offre. A la gare de Beaux maraîchers, ils fixent le prix à 15.000. Si moi je fixe le prix à 10.000 ou 13.000 FCFA, les chauffeurs partent à Beaux maraîchers et les clients s'inquiètent. Du coup, on se trouve obligé de faire pareil », explique Bass Diedhiou, responsable de l'horaire de Thionck Essyl.



Diedhiou dénonce aussi l'impatience des clients. Selon lui, au lieu d'attendre l'arrivée d'un bus au moment où il s'active à résoudre le problèmes, les clients qui sont en contact avec des amis à Beaux maraîchers, demandent d'être remboursés pour aller les rejoindre. Ce qui rend la tâche compliqué pour eux.



Rappelons que le trafic maritime et les transports publics des bus Dakar Dem Dikk (DDD) entre Dakar et Ziguinchor sont paralysés en raison de la tension liée à l'affaire Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. Les autorités sénégalaises ont évoqué des "mesures de sécurité" afin d'éviter des casses des moyens de transport par des Pro-Sonko.