Gaza: Emmanuel Macron condamne fermement les violences de Tsahal

Le président de la République française Emmanuel Macron a condamné fermement les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants" palestiniens à Gaza.



C'était à l’issue d’un entretien téléphonique avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie Abdallah II.



Ainsi, Emmanuel Macron a également réaffirmé lors de cet entretien la désapprobation de la France à l’encontre de la décision américaine d’ouvrir une ambassade à Jérusalem. Sur ce, il a souligné que le statut de la ville ne pourra être déterminé qu’entre les parties, dans un cadre négocié sous l’égide de la communauté internationale.



Le Président français a également "souligné le droit des Palestiniens à la paix et à la sécurité", tout en rappelant par ailleurs ‘’son attachement à la sécurité d’Israël et la position française constante en faveur d’une solution à deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans des frontières sûres et reconnues’’.



Pour rappel, les soldats israéliens ont tué 59 Palestiniens hier lundi à la frontière de la bande de Gaza lors de heurts et de manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, concrétisation de l'une des promesses les plus controversées du président Donald Trump.