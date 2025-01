Gaza: le Hamas a remis à la Croix Rouge internationale quatre otages israéliennes

Le Hamas a libéré ce samedi quatre femmes soldats enlevées lors de son attaque du 7 octobre 2023 en Israël dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu entre le mouvement islamiste et l'État hébreu en vue de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy et Liri Albag ont été remises à une délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur une place de la ville de Gaza où c'était



rassemblée une foule nombreuse tenue à l'écart par des dizaines de membres armés et masqués du Hamas et du Djihad islamique, rapporte l'agence Reuters